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Karşıyaka çok terleyecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da kampa giren Karşıyaka, 11 günde 8 hazırlık maçı oynayacak. Antrenmanların İzmir etabında 4 maça çıkan Kaf-Kaf, kamptaki ilk...

Karşıyaka çok terleyecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da kampa giren Karşıyaka, 11 günde 8 hazırlık maçı oynayacak. Antrenmanların İzmir etabında 4 maça çıkan Kaf-Kaf, kamptaki ilk özel sınavında yarın saat 18.30'da Muğlaspor'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar 9 Ağustos'ta aynı gün içinde iki farklı kadroyla 2 maça çıkıp saat 11.00'de Kağıthanespor, 18.30'da ise Kocaelispor'la rakip olacak. İzmir temsilcisi, 11 Ağustos'ta Fatsa Belediyespor, 13 Ağustos'ta Salihlispor, 15 Ağustos'ta Elaziz Belediyespor, 17 Ağustos'ta Edirnespor ve 18 Ağustos'ta ise Manisaspor'la oynayıp kamp dönemindeki hazırlık maçlarını tamamlayacak.

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