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Karşıyaka çeyrek final aşkına

İZMİR, () FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'da PAOK'a 74-68 yenilen Pınar Karşıyaka, yarınki rövanşta rakibini çeyrek final biletini almak için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele...

Karşıyaka çeyrek final aşkına

İZMİR, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'da PAOK'a 74-68 yenilen Pınar Karşıyaka, yarınki rövanşta rakibini çeyrek final biletini almak için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Egemen forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Allen'ın benchte olması bekleniyor.
Transfer arayışına girişen yeşil-kırmızılılarda performansı ve disiplinsiz tavırları yüzünden kadro dışı bırakılan guard Waters'ın son şans olarak bu maçlığına affedilmesi de gündemde. İlk maçı son 5 dakikada 19 sayı geriden gelip 6 sayı farkla mağlup bitiren temsilcimize rövanşta tur için en az 7 sayı farkla galibiyet gerekiyor. Kaf-Kaf turu geçerse çeyrek finalde Iberostar Tenerife-UCAM Murcia eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Tenerife ilk maçı deplasmanda 71-66 kazanıp avantaj elde etti.
PINAR'DAN 20. YIL KUTLAMASI
BASKETBOLDA Karşıyaka'ya 1998'den bu yana isim sponsoru olan Pınar, sponsorluğun 20. yılı için PAOK maçı öncesi özel kampanya düzenledi.
"KafKafla" sloganıyla çekilen 20. yıl reklam filminde yeşil-kırmızılı basketbolcuların yanı sıra Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, taraftarlardan Julide Ataman ve "Bir baba hindi Mustafa" lakaplı Mustafa Baykara da oynadı. Potadaki en uzun soluklu sponsorluğun 20. yıl kutlamaları kapsamında bu maç için Pınar tarafından özel olarak hazırlanan hediyeler ve ürünler taraftarlara dağıtılacak. Salonda ışık ve dans gösterileri yapılacak.

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