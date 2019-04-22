Karşıyaka cevabı sahada verdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste üçüncü galibiyetini Adıyaman 1954'ü deplasmanda 3-0 gibi farklı skorla yenerek alıp haftalardır kovaladığı Play-Off hattını bitime 2 maç kala yakalayan Karşıyaka, karşılaşma öncesi gerginlik yaşadığı rakibine cevabı sahada verdi. Grupta düşme hattındaki Adıyaman'ın yönetimi, yeşil-kırmızılıların tüm ısrarlarına rağmen deplasman biletlerini satışa çıkarmadı. İki takım taraftarları sosyal medya hesapları üstünden atışmalar yaşarken, İzmir temsilcisine İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan deplasman yasağı geldi. Maç öncesi gergin atmosferde yeşil-kırmızılı takım Adıyaman Atatürk Stadı'na zırhlı polis minibüsleriyle getirildi. Karşılaşma seyircisiz olmasına rağmen ısınmaya çıkan Karşıyakalı genç futbolcuların üzerine stat dışından, çatılardan yüzlerce taş yağdı.

Adıyaman 1954 yöneticileri, kanıt olması için taşların fotoğrafını çekmeye çalışan Karşıyaka Futbol Şube Yöneticisi Ahmet Yimsek'in üzerine yürüdü. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da gergin atmosfere rağmen tribündeki yerini alıp takımı yalnız bırakmadı. Karşıyaka'nın altyapı patentli kadrosu gerginlikler arasında rakibi sezonun en farklı skoruyla yenerken maç sonunda stattan yine zırhlı polis araçlarıyla ayrıldı. Yeşil-kırmızılı gençler, polis minibüsünü Karşıyaka tezahüratlarıyla inletti. Karşıyaka'nın kritik Adıyaman galibiyeti ve sezonun ilk haftalarında son sıraya gerileyip küme düşmesinden korkulan genç kadroyla bitime 2 hafta kala 49 puana ulaşarak adını Play-Off hattına adını yazdırması taraftarı da coşturdu. Yüzlerce Karşıyakalı gece saat 01.00'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na koşup futbolcular, teknik heyet ve yönetimi bağırlarına bastı.

PRİMLER 5'ER BİN TL

Karşıyaka'da futbol şube yönetimi, Adıyaman 1954 galibiyetiyle Play-Off hattına adını yazdıran takımı 5'er bin TL primle ödüllendirdi. Sezon başından beri maaş ve primleri aksatmayıp galibiyetlere 2'şer bin TL prim dağıtan yönetim, Adıyaman ödülünü 2.5 katına katladı. Adıyaman'dan gece saat 01.00'de dönen futbolcular, teknik heyet ve takım çalışanlarına sabah mesai başlar başlamaz 5'er bin TL galibiyet primiyle moral dopingi yapıldı.

BİLETLER ERKEN SATIŞTA

Play-Off'a adını yazdırmak için kalan 2 maçta Sultanbeyli Belediyespor'u ağırlayıp ardından Elaziz Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka'da pazar günü oynanacak Sultanbeyli randevusunun biletleri lisanslı ürün mağazalarında erken satışa çıktı. Pazar günü saat 15.30'da Atatürk Stadı'nda konuk edeceği rakip karşısında son yılların seyirci rekorunu kırmayı hedefleyen Kaf-Kaf, bilet fiyatlarını öğrenci 10, tam 20 TL olarak belirledi. Yeşil-kırmızılılar, stat gişelerinde yığılma olmaması için taraftarların biletleri kulüp mağazalarından almasını talep etti.