Karşıyaka büyük şok

İKİ 2 yıl önce dev rakipleri arasından sıyrılarak şampiyonluğa ulaştığı Spor Toto Basketbol Ligi'nde cumartesi günü Tofaş'a evinde 2 uzatma sonunda 88-82 yenilerek 8 sezon sonra ilk kez play off'a kalamadan ligi tamamlayan Pınar Karşıyaka'da büyük hayal kırıklığı yaşandı.Pınar Karşıyaka, 2008-09'da play off''un dışında kaldıktan sonra oynadığı 8 sezonda büyüük başarılar elde etti. Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve play off kalarak 2 yarı final oynayan Pınar Karşıyaka, bu yıl eline geçen avantajı kullanamadı. İlk hafta hariç, tüm sezonu ilk 8'de geçiren Pınar Karşıyaka, son 5 maça 9'uncu sıradaki Tofaş'ın 4 galibiyet önünde girdi. Ancak Tofaş, bu periyotta 5'te 5 yaparken yeşil kırmızılı ekip 4 yenilgi aldı.Özellikle geçen hafta küme düşen Best Balıkesir deplasmanında, 17 sayı farkla önde götürdüğü maçı son anda 101-99 kaybeden Pınar Karşıyaka için son hafta tüm kötü ihtimaller gerçek oldu.Haftaya Pınar Karşıyaka gibi 15 galibiyetle giren Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenip 16 galibiyete ulaştı. Böylece Pınar Karşıyaka üçlü averajla son 8'e kalma şansını yitirdi. İlk yarıda deplasmanda 6 sayı farkla mağlup ettiği 14 galibiyetli Tofaş'a 5 sayı farkla yenilse bile play off vizesi alma şansı bulunan Pınar Karşıyaka, ayağına kadar gelen fırsatı kullanamadı. Tofaş, 2 kez uzatmaya giden maçı 6 sayı farkla kazanınca genel averajla Pınar Karşıyaka'yı geçip play off'a kaldı, Pınar Karşıyaka yıllar sonra sezonu erken bitirdi.BÜYÜK İDDİAKarşıyakayı taraftarlar, Tofaş müsabakasının ardından, hiç sayı atamayan Brown, 4 sayı üreten Summers ve bitime 12 saniye kala 2 serbest atışı da sayıya çevirip rakibe maçı uzatmaya götürme şansı veren Green'in ülkelerine erken dönebilmek için maçta yeterince çaba harcamadıklarıni idia ettiler.Yönetim de bu isimler başta olmak üzere ciddiyetsiz oynayan tüm basketbolculara ağır cezalar vermek için harekete geçti. Anlam veremedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Basketbol Şube Sorumlusu Serdar Işıldar, "Yenilsek bile play off'a kalacağımız maçı 6 sayıyla kaybettik. Green, antrenör Markovic'in uyarısına rağmen faul atışlarını sayıya çevirmeseydi, maç uzatmaya gitmeyecek ve biz de play off'a kalacaktık" dedi.ABD'li basketbolcuların sezonu erken bitirmek için kötü oynadıkları yönündeki iddiaları kendilerinin de duyduklarını söyleyen Serdar Işıldar, "Bunu veya aksini ispat edemeyiz. Maçtan önce oyuncularla konuşmuştuk. Ponitka ve Owens gibi mağlubiyete çok üzülen yabancılarımız da var. Takımın içerideki mayıs ve haziran maaşlarının ödemesini durduracağız. Avrupa ve Türkiye Kupası'ndaki primleri de duruyor. Disiplin yönetmeliğini inceleyip tespit ettiğimiz isimlere en ağır cezaları vereceğiz. Göreve devam edersek karakterli oyuncuları tutup kongre sonrası hemen yeni takım kurma çalışmalarına başlayacağız" dedi.Pınar Karşıyaka'da Muhammed ve Summers hariç tüm oyuncuların 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmeleri bulunuyor.BÖYLESİ GÖRÜLMEDİPınar Karşıyaka-Tofaş maçının son dakikaları, eşi görülmemiş olaylara sahne oldu. Yeşil kırmızılı ekipten Green, skor 62-64 Tofaş lehineyken bitime 12 saniye kala 2 serbest atışı da antrenör Nenad Markovic'in, "Atma" şeklindeki uyarısı ve tribünlerin aynı yöndeki tepkisine rağmen sayıya çevirip durumu 64-64'e getirdi. Play off'a kalmak için en az 6 sayı farkla kazanması gereken Tofaş, kalan saniyelerde özellikle sayı atmayıp müsabakayı uzatmaya taşımayı seçti. Tofaş'tan bitime 7 saniye kala Mejia, 1 saniye kala ise Barış kullandıkları 4 serbest atışı özellikle kaçırdı. İlk uzatmada da Micic, bitime 9 saniye kala skor 72-72'yken serbest atışları özellikle isabetli kullanmadı. İkinci uzatmada Mejia'nın üçlükleriyle üstünlüğü eline alan Tofaş, son saniyede aynı oyuncunun turnikesiyle Play-Off için kendisine yeten 6 sayı farkı yakaladı.

