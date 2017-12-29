Karşıyaka Belediyesi'nden Karşıyaka'ya kamp desteği

Karşıyaka Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın devre arası kampı Antalya'da yapılacaktır. Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar, 2 Ocak'ta başlayıp 13 Ocak'ta sona erecek olan kampımızın konaklama masraflarını karşılama sözü vermiştir. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Karşıyaka Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın devre arası kampı Antalya'da yapılacaktır. Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar, 2 Ocak'ta başlayıp 13 Ocak'ta sona erecek olan kampımızın konaklama masraflarını karşılama sözü vermiştir. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.