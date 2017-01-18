Karşıyaka Behram ile sözleşme yeniledi

Ancak ceza tebligatı eline ulaşmayan Behram, 5 Ocak'ta fesih hakkı kazanıp boşa çıktı. Bu sezon Erhan'ın arkasında yedek kalmasına rağmen, teknik heyetin hazır durumda başka kaleci olmadığı için takımda kalmasını istediği Behram'la apar topar yeniden masaya oturan yönetim, 13 Ocak'ta fesih olan sözleşmeyi aynı gün yeniledi. Deneyimli kalecinin 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında kulüple yaptığı sözleşmelerden de yaklaşık 300 bin TL alacağı olduğu öğrenildi. Bu arada Karşıyaka, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor'un sahası suni çim olduğu için antrenmanını sentetik zeminli Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'nda yaptı. Tayfun ve Arif'in cezalarının bittiği yeşil kırmızılılarda Ali Say ve Ali Kemal cezalı. FOTOĞRAFLI
Ancak ceza tebligatı eline ulaşmayan Behram, 5 Ocak'ta fesih hakkı kazanıp boşa çıktı. Bu sezon Erhan'ın arkasında yedek kalmasına rağmen, teknik heyetin hazır durumda başka kaleci olmadığı için takımda kalmasını istediği Behram'la apar topar yeniden masaya oturan yönetim, 13 Ocak'ta fesih olan sözleşmeyi aynı gün yeniledi. Deneyimli kalecinin 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında kulüple yaptığı sözleşmelerden de yaklaşık 300 bin TL alacağı olduğu öğrenildi. Bu arada Karşıyaka, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor'un sahası suni çim olduğu için antrenmanını sentetik zeminli Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'nda yaptı. Tayfun ve Arif'in cezalarının bittiği yeşil kırmızılılarda Ali Say ve Ali Kemal cezalı. FOTOĞRAFLI