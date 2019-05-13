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Karşıyaka Başkanvekili Şensan: Son düdüğe kadar pes etmeyeceğiz

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off yarı finalinde 0-0'lık ilk maçın rövanşında çarşamba günü Van Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka'da Başkanvekili Gökhan Şensan, hakemin son düdüğüne...

Karşıyaka Başkanvekili Şensan: Son düdüğe kadar pes etmeyeceğiz

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off yarı finalinde 0-0'lık ilk maçın rövanşında çarşamba günü Van Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka'da Başkanvekili Gökhan Şensan, hakemin son düdüğüne kadar pes etmeye niyetlerinin olmadığını söyledi. Bu sezon 5 yıldır takımda forma giyen Mustafa Aşan hariç tamamı altyapıdan yetişen oyunculardan oluşan kadroyla futbol devrimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Şensan, "Transfer yasaklı tüm takımlar paraşütsüz düşerken altyapıdan Türkiye'nin en genç, en ucuz maliyetli kadrosuyla mucizelere imza attık. Kimseden destek almadan, tamamen sadece futbol şube yönetimindeki arkadaşların mali katkısıyla ayakta durduk. Kimse takım başarılı olunca rol kapma arayışında olmasın. Yarı finalden de öz evlatlarımızla finale yürüyeceğimize bizim inancımız tam" dedi.
Yarın Van'a giderek maç saatini bekleyecek yeşil-kırmızılılarda Gökhan Şensan, takıma maaşlarına mahsuben toplam 120 bin TL dağıtıp tamam-devam niteliğindeki yarı final rövanşı öncesi moral aşıladı. Son haftalarda 2'şer bin TL'lik galibiyet primlerini katlayıp Adıyaman 1954 galibiyetine 5'er, Sultanbeyli Belediyespor galibiyetine 8'er, Elaziz Belediyespor galibiyetine ise 6'şar bin TL prim ödeyen Gökhan Şensan, takıma Van deplasmanı öncesi, "Kazanın gerisini bize bırakın" mesajını verdi.
Karşıyaka'ya tüm camianın gözünün çevrildiği rövanş maç öncesi Özgür'den kötü haber geldi. Arka adalesindeki kısmi yırtık iyileşmeyen hücum oyuncusu yine görev yapamayacak. Doğukan ve Mustafa Değirmenci'nin durumları ise maç günü netleşecek. Karşıyaka'yı İzmir'e 1815 kilometre uzaklıktaki Van'da 500 taraftarı destekleyecek.

(FOTOĞRAFLI)

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