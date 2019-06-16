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Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Yönetim görevini eksiksiz yaptı

İZMİR, () -  TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezon öncesi FIFA dosyalarını bir bir kapatıp olası 24 puan silme cezasının önüne geçtiklerini söyledi. Mali disiplini sağladıklarını anlatan...

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Yönetim görevini eksiksiz yaptı

İZMİR, () - 

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezon öncesi FIFA dosyalarını bir bir kapatıp olası 24 puan silme cezasının önüne geçtiklerini söyledi. Mali disiplini sağladıklarını anlatan Büyükkarcı, "Yönetim olarak yaklaşık 2 senede borcun azalmasını sağladık. Tesisleşme, altyapı hamleleri ve mali açıdan çok önemli işler yaptık. Böyle bir tablo artık sportif başarıyla taçlanacak. Yabancı oyuncular arasında sadece Duric ve Kvesic'in dosyaları kaldı. Onları da kapatacağımıza inanıyorum. Yönetimimiz görevini eksiksiz yaptı" dedi.
"Herkes küçülürken Karşıyaka büyüyecek" diyen Büyükkarcı, "Önümüzdeki sezonu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. En büyük destekçilerimiz Yaşar Holding ve Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla sezona iddialı girmek ve sportif başarıya daha fazla odaklanmayı hedefliyoruz. Camiamızın bu önemli süreçte bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Futbolda iyi bir grafik çizdik. Teknik direktör Mesut Toros ve diğer branşlardaki hocalarımızla bir sorun yok" diye konuştu. Büyükkarcı'nın Yaşar Holding ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yapacağı görüşmeler sonunda yol haritasını belirleyeceği bildirildi. 

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