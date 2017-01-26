Karşıyaka Başkanı Altuğ, basketbol şubesini kendisine bağladı

KARŞIYAKA'da Başkan Mutlu Altuğ ile Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı arasında kulüpte tek kasa sistemine geçilmesi kararının ardından başlayan ve iki haftadır devam eden tartışmada son hamle Altuğ'dan geldi. Başkan Altuğ, dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında basketbol şubesini direkt kendisine bağladı. Mutlu Altuğ, kararın toplantıya katılan 11 üyenin oy birliği ile alındığını belirterek, "Basketbol şubesi bundan böyle sadece başkana bağlı olacak. Ayrı bir şube başkanı görev yapmayacak. Basketbol ve futbol şubelerini dışarıdan üye takviyesi ile güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Alınan kararların, basketbolun gelirlerini futbola aktarma düşüncesi taşımadığının altını çizen Altuğ, "Basketbolda sporcuların ve teknik adamların maaşları ana sponsorumuz tarafından yine direkt banka hesaplarına yatırılacak" dedi.

ABD'de bulunan ve son karardar habersiz olan Büyükkarcı'nın, bu değişimden sonra ana yönetimdeki görevini sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor. Karşıyaka'da bir süredir devam eden başkan-şube başkanı krizinde geçen hafta Altuğ, Büyükkarcı'nın sağ kolu Gökşin Konsoloğlu'nu görevden almış ancak Büyükkarcı bu kararı tanımadığını duyurmuştu. Büyükkarcı ayrıca kendisiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Altuğ'a tazminat davası açma kararı almıştı.

ANKARAGÜCÜ MAÇI 10-20 TL

Karşıyaka yönetimi, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü zirve yarışındaki en güçlü rakiplerden Ankaragücü'yle oynanacak maçın biletlerini tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirledi. Karşıyaka'da taraftarlar, kritik randevuda tribüne daha fazla destek çekebilmek için sosyal medyada yönetime biletleri 10 TL yapma çağrısında bulunmuştu.