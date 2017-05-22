Karşıyaka Başkanı Altuğ: Atilla Güneş ile devam etmek istiyor

SPOR Toto 2'nci Lig takımı Karşıyaka'da yeniden başkanlığa seçilen Mutlu Altuğ, yeni sezonda da yoluna Teknik Direktör Atilla Güneş'le devam etmek istiyor.

Yeşil kırmızılılarda kongre sonrası yönetim içinden oluşturulan futbol komitesi, kulüpte futbolcu ve sportif menajer olarak görev yaptıktan sonra sezon içinde teknik direktörlük görevini devralan Güneş'le bir araya gelecek. Kulüpten birikmiş maaş alacakları bulunan Güneş'in kendisinden önce mevcut kadronun korunmasına öncelik verilmesini talep edeceği öğrenildi. Transfer yasağı bulunan, sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek futbolcular ile alacakları için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken isimlerle serbest kalma hakkı kazanmadan yeniden anlaşmaya çalışan yeşil kırmızılılar, görüşmelere de başlayacak.

Karşıyaka'daa 28 Mayıs'ta serbest kalma hakkı kazanacak Mustafa Aşan'ın bu sezondan 97 bin TL, Federasyon'a giden isimlerden Onur'un 113, Metin'in 110, Arif'in 100, Ali Kemal'in 88, Fatih'in 80, Hakan'ın ise 70 bin TL alacağı var. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek isimlerden Abdülhamit, bu sezon için kulüpten 179, Cenk 178, Mahmut 175, Can 152, Tayfun 147, Okan 132, Behram 62 bin TL alacaklı. Erhan'ın 159, Anıl'ın 102, Ali Say'ın 120, Tugay'ın 90, Battal'ın 88, Mustafa Değirmenci'nin 61 bin TL alacağı bulunuyor. Karşıyaka'da Mutlu Altuğ yönetimi, bu ödemeler ve yeni sezon peşinatları konusunda Yaşar Holding'ten ay sonuna kadar destek bekliyor.

TARAFTARDAN ÖNERİ

Olağanüstü kongrede borcu kulüp tarihinin en yüksek rakamı olan 54 milyon 576 bin TL olarak açıklanan Karşıyaka'da Taraftarlar Derneği'nden yeşil kırmızılıların en büyük destekçisi Yaşar Holding'e rica geldi. Taraftarlar, sponsor olduğu basketbol şubesinin personelinin maaşlarını karşılayan holdingten ücretlerini almakta sıkıntı yaşayan ve çok zor durumda olan kulüp çalışanlarının da aylıklarını üstlenmesini talep etti.