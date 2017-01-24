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Karşıyaka Ankaragücü'ne bileniyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 33 puana ulaşan Karşıyaka, 39 puanlı ikinci sıradaki Ankaragücü'nü ağırlayacağı maça bileniyor. Karşıyaka, lider Gümüşhanespor'u 1 puan geriden takip eden rakibini...

Karşıyaka Ankaragücü'ne bileniyor
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 33 puana ulaşan Karşıyaka, 39 puanlı ikinci sıradaki Ankaragücü'nü ağırlayacağı maça bileniyor.
Karşıyaka, lider Gümüşhanespor'u 1 puan geriden takip eden rakibini de yenmek istiyor. Taraftarlar, pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesi tribüne en az 10 bin kişi çekebilmek için biletlerin 15-20 TL'den 10 TL'ye çekilmesi talebinde bulundu. Yönetimin de taraftarın çağrısına uyup bilet fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.
Tuzlaspor galibiyetiyle sezonun geri kalan kısmının öneminin daha da arttığını söyleyen Kulüp Başkan Mutlu Altuğ, "Bundan sonrası daha önemli. Ankaragücü engelini kayıpsız geçersek play off hedefini daha da yukarı çekebiliriz" dedi. Futbolculara olan prim borcu 6 maça çıkarken Başkan Altuğ, bu konuda şunları söyledi:
"Primleri zaman içinde ödeyip sıfırlamak istiyoruz. Futbolculara geçtiğimiz kasım ayında yaşanan antrenman boykotlarıyla ilgili ceza kesmiştik. Ama cezaları uygulamaya koymadık. Takımın performansına göre artı veya eksi değerlendirmede bulunacağız."

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