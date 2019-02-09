Karşıyaka - Alibeyköyspor: 0-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Basık (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxxx) – Anıl (xxx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x), Fatih (xx), Mustafa Aşan (xxx), Harun (x) (Dk. 46 Doğukan xx), Battal (x) (Dk. 55 Arif xx), Özgür (xx) (Dk. 81 Bartu x), Hakan (x)

ALİBEYKÖYSPOR: Gökhan (xx) – Mahmuthan Samet (xxx), Muammer (xx), Metehan (xx) (Dk. 62 Mert xx), Kerim (xx), Fatih (xxx), Mehmet Mustafa (xx), Safa (xx),Şahinali (xx) (Dk. 75 Bünyamin x), Burak (xxx) (Dk. 84 Hasan), Mücahit (x)

SARI KARTLAR: Battal, Fatih, Hakan (Karşıyaka), Mahmuthan Samet (Alibeyköyspor)

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Karşıyaka, Kemerspor 2003 deplasmanındaki galibiyetin ardından iç sahada Alibeyköyspor’la golsüz berabere kaldı: 0-0. Grupta yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, 27 puana ulaştı. Alibeyköy de puanını 24 yaptı.

Maç öncesi iki takım futbolcuları sahaya dün hayatını kaybeden Karşıyaka camiasının sembol isimlerinden Spor Hekimi Bülent Zeren için, “Mekanın cennet olsun Bülent Zeren…” yazılı pankartla çıktı. Zeren anısına karşılaşma başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Karşıyakalı futbolcular, geçtiğimiz pazar günü vefat eden kulübün eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Turgut Uçar anısına ise ısınmada, “Kalbimizdesin Turgut Uçar” yazılı, üzerinde Uçar’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giydi.

36. dakikada gelişen konuk takım atağında Metehan’ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

41. dakikada Alibeyköy sağ kanattan Şahinali’yle korneri kullandı, Metehan’ın yakın mesafeden kafa şutunu kaleci Erdoğan köşeden çıkarıp gole engel oldu.

43. dakikada Alibeyköylü Metehan’ın soldan ortasında Burak’ın ceza sahasından şutunu kaleci Erdoğan müthiş bir refleksle kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

52. dakikada gelişen Karşıyaka atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Doğukan’ın şutu yandan auta çıktı.

72. dakikada Karşıyakalı Anıl’ın sağdan ortasında Arif’in kafa şutunu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

90. dakikada ev sahibinden Hakan’ın kafa şutundan sonuç çıkmayınca maç başladığı gibi 0-0 bitti.