Karşıyaka, Ağrı deplasmanında

İZMİR, () -

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son olarak evinde ligin dişli takımlarından Kocaelispor'u 1-0 yenerek 8'inci sıraya yükselen Karşıyaka, yarın deplasmanda Ağrı 1970 ile karşı karşıya gelecek. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak randevuda Levent Gümüşdere düdük çalacak.

Play-Off hattının 3 puan gerisinde yer alan Kaf-Kaf, kazanarak ilk 5 yarışına ortak olmayı hedefliyor. Karşıyaka taraftarı takımlarını Ağrı'da yalnız bırakmayacak. Yeşil-kırmızlılarda tedavileri süren İlyas, Caner ve Hakan Denizci kadroda yer almayacak. Teknik direktör Soner Tolungüç, "İlk deplasman galibiyetimizi almak için mücadele edeceğiz" dedi.

Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şöyle;

"Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Fatih, Mustafa Aşan, Harun, Görkem, Mustafa Değirmenci, Doğukan, Hakan Kuş"

