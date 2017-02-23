Karşıyaka 2 gün elektriksiz kaldı

KARŞIYAKA'ya ait Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin elektriği, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye olan yaklaşık 100 bin TL borç nedeniyle kesildi. Yönetim 2 gün sonra 22 bin TL'lik taksidi ödeyerek yeniden elektrik verilmesini sağladı.

Yapılan anlaşmayla taksitlendirilen borcun 22 bin TL tutarındaki taksidinin, son ödeme tarihi olan geçen cuma günü ödenmediği, bunun üzerine tesislere gelen Gediz Elektrik personelinin salı gününe kadar ek süre verdiği belirtildi. Borcun salı günü de ödenmemesi üzerine elektriği kesen görevliler, tesisatı mühürledi.

A takımın kullandığı kamp merkezi, futbol ve basketbol altyapı tesisleri ile kondisyon salonları elektriksiz kalırken, jeneratörün devreye girmesiyle antrenman ve günlük işlerin aksamasını önledi.

Bugün 22 bin TL borcu ödeyen yönetim, elektriği açtırırken, tesislere yeni bir abonelik bağlatacaklarını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Jeneratöre daha önce yakıt aldırdığım için elektriksiz kalmadık. Borç taksidini de ödeyip sorunu çözdük. Eski abonelikle ilgili birikmiş borçları da yeniden taksitlendireceğiz" diye konuştu.