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Karşıyaka 11'de değişikliğe gidiyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor ve Tokatspor'la deplasmanda, Gümüşhanespor'la da evinde olmak üzere 9 günde üst üste 3 kritik maç oynayacak Karşıyaka, ilk 11'de değişikliğe gidiyor. Defans hattının boy ortalamasını...

Karşıyaka 11'de değişikliğe gidiyor
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor ve Tokatspor'la deplasmanda, Gümüşhanespor'la da evinde olmak üzere 9 günde üst üste 3 kritik maç oynayacak Karşıyaka, ilk 11'de değişikliğe gidiyor.
Defans hattının boy ortalamasını artırmayı, orta sahanın da direncini yükseltmeyi hedefleyen Teknik Direktör Atilla Güneş, cuma günü İnegölspor deplasmanında sağ bekte Anıl'ın yerine Abdülhamit'i, forvet arkasında da Okan'ın yerine Battal'ı oynatmayı planlıyor. Kasığındaki ağrıları azalan Tayfun'un ise Ali Kemal'in yerine ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Geçen hafta cezalı olduğu için Almanya'ya ailesini ziyarete giden, bu hafta yeniden takıma katılan Mahmut da İnegölspor karşılaşmasında ikinci yarıda ihtiyaç duyulması halinde sahaya sürülecek. Atilla Güneş, kadroyla ilgili son kararını maç günü verecek.
Normal sezonun bitimine yalnızca 9 maç kaldığını hatırlatan Güneş, "Artık telafisi olmayan haftalardayız. Lig sonuna kadar yarıştan kopmayacağız. Maksimum puanı toplayıp play off hedefine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. Yeşil kırmızılılarda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

   

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