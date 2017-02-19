Kars'ta Off-road heyecanı

KARS, ()

Türkiye'nin dört bir yanından Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen off-roadcıların zorlu parkur yarışları nefes kesti.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı, Fernas Şirketler Grubu ile Ekinata Grand Toprak Otel tarafından desteklenen ve Eksi 36 Spor Kulübü tarafından organize edilen 'Sarıkamış 4'üncü Kış Oyunları Festivali'nde off-roadcıların zorlu parkurlardan geçişi izleyenleri heyecanlandırdı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde karlı zeminde hazırlanan parkurlarda havada adeta uçan araçların kar tünellerine girmesi büyük beğeni topladı.AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Belediye Başkanı Göksal Toksoy'un izlediği off-road oyunlarına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Soğuk havaya rağmen bu heyecanı yaşamak isteyenler alana akın etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Protokol ve vatandaşlar-Yarışın başlaması-Kar yığınlarından havalanan araçlar-Tünellere giren araçlar-Genel ve detaylar HABER - KAMERA: BEDİR ALTUNOK / KARS, ()