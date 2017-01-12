Karla kaplı sahada antrenman

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nin Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden temsilcisi Sandıklıspor, 10 santim karla kaplı stat zemininde antrenman yaptı.

BAL 7'nci Grup'ta 18 puanla 6'ncı sırada yer alan Sandıklıspor, ikinci yarının ilk maçında pazar günü Isparta Davrazspor ile sahasında karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarına hafta başında başlayan Sandıklıspor'un bugün İlçe Stadı'nda yapacağı çalışma öncesi öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrası stadın zemini yaklaşık 10 santim karla kaplanırken, hava sıcaklığı sıfır dereceye düştü.

Sandıklısporlu futbolcular da yağışa rağmen antrenman için sahaya çıktı. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Sandıklıspor'da tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Karla kaplı sahada ısınma hareketlerinin ardından topla taktik çalışma yapan futbolcuların zorlandığı gözlendi.

Devre arasında büyük değişikliğe giden Sandıklıspor, 5 oyuncusu ile yollarını ayırırken, 7 oyuncu transfer etti. Sandıklıspor, Ortaca Belediyespor'dan santrafor Fehmi Mert Girmez, Tavasspor'dan önlibero Gökhan Göz, Sarayönü Belediye Spor'dan önlibero Enes Özdemir, Eskişehir Kurtuluşspor'dan önlibero Mustafa Çelik, Bandırmaspor'dan sol bek Metin İlhan, Bergemaspor'dan stoper Deniz Saraç ve Yeni Amasyaspor'dan orta saha oyuncusu Batınay Ak'ı renklerine kattı.

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- Antrenmandan görüntüler

HABER - KAMERA: AHMET DAĞLI/SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR), ()