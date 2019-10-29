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Karius: Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek, sevindirdik

Loris Karius, "Son birkaç haftadır bazı oyunlarda yüzde yüzümüzü veremediğimiz şeklinde bir görüntü çizdik. Bence bunu bugün değiştirdik. Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek, sevindirdik" dedi. Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ı...

SPOR 27.10.2019, 22:25
Karius: Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek, sevindirdik
Loris Karius, "Son birkaç haftadır bazı oyunlarda yüzde yüzümüzü veremediğimiz şeklinde bir görüntü çizdik. Bence bunu bugün değiştirdik. Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek, sevindirdik" dedi.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ı evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin takıma pozitif bir hava katacağını ifade eden Karius, "Geleceği okuyamam ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Duyguların, düşüncelerin pozitife dönmesi anlamında bir değişiklik olacak. Çünkü son birkaç haftadır bazı oyunlarda yüzde yüzümüzü veremediğimiz şeklinde bir görüntü çizdik. Bence bunu bugün değiştirdik. Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek, sevindirdik. Bu anlamda bir değişiklik olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"BU MAÇ KOLLEKTİF OLARAK OYNADIK VE FARKLI BİR SONUÇ ÇIKTI"
Siyah-beyazlıların önceki maçlarında bireysel performansların öne çıktığını ancak bu maçta kollektif bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Loris Karius, "Birçok sakatlık yaşadık. Bunun çok büyük bir etkisi vardı, takım sürekli olarak değişti. Bu bazen işe yaradı, bazen yaramadı. Bir önceki maçta takım olarak doğru bir oyun ortaya koymamıştık daha ziyade bireysel performanslar ortaya çıktı. Bu maç kolektif olarak oynadık ve ortaya daha farklı bir sonuç çıktı" ifadelerini kullandı.
"ARKAMIZDA ÇOK GÜÇLÜ VE SAĞLAM BİR DESTEK VARDI"
Siyah-beyazlı taraftar hakkında da konuşan Alman kaleci, "Evde oynadığımızda tamamen taraftarı arkanızda hissetmek istiyorsunuz. Bu akşam arkamızda çok güçlü ve sağlam bir destek vardı" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Loris Karius'un açıklamaları
 

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