Karesispor hazırlıklara başlıyor
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, antrenmanlara 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Çalışmalarını bir hafta kentte sürdürecek Balıkesir temsilcisi 9-18 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de kamp yapacak. 30-31 Ağustos...
28 Temmuz 2017 Cuma 11:25
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, antrenmanlara 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Çalışmalarını bir hafta kentte sürdürecek Balıkesir temsilcisi 9-18 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de kamp yapacak. 30-31 Ağustos tarihlerinde Afyon'da düzenlenecek Zafer Kupası'nda Yalova Group Belediyespor ve Afyon Belediyespor'la karşılaşacak Karesispor, 4-8 Eylül tarihleri arasında ise Kartepe Turnuvası'nda Pertevniyal, TED Kolejliler, İstanbulspor ve Bursaspor ile rakip olacak.
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