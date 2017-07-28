Karesispor hazırlıklara başlıyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, antrenmanlara 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Çalışmalarını bir hafta kentte sürdürecek Balıkesir temsilcisi 9-18 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de kamp yapacak. 30-31 Ağustos tarihlerinde Afyon'da düzenlenecek Zafer Kupası'nda Yalova Group Belediyespor ve Afyon Belediyespor'la karşılaşacak Karesispor, 4-8 Eylül tarihleri arasında ise Kartepe Turnuvası'nda Pertevniyal, TED Kolejliler, İstanbulspor ve Bursaspor ile rakip olacak.



