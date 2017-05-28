Karesispor-Antalyaspor:  68- 56

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

SALON: Kurtdereli

HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xx), Tahsin Kuzu (xx), Göksüz Öz (xx)

KARESİSPOR: İlker (xxx) 12, Okan (xxx) 5, Azizcan (xxx) 11, Enver (xxxx) 16, Sezgin (xxxx) 17, Berkay (xxx) 7

ANTALYASPOR: Fırat (xx) 4, Burak (xx) 9, Umur (xx) 8, Ömer (xx) 6, Barış (xx) 4, Kağan (xx) 7, Seray (xx) 4, Bora Hun (xxx) 10, Yiğit (xx) 4

1. PERİYOT: 16-18

İLK YARI: 32-37

3. PERİYOT: 46-48

5. FAUL: 33. 44 Fırat (Antalyaspor )

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi Final Grubu'nun son maçında Antalyaspor'u 68-56 yenen Balıkesir Karesispor, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'ne yükseldi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında daha etkili olan Antalyaspor, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.

Karesispor'un ikinci periyottaki çabası da öne geçmesine yetmedi, Konuk ekip, ilk yarıyı 32-37'lik skorla galip bitirdi. Üçüncü çeyreğe Sezgin ve Enver'in sayılarıyla iyi bir giriş yapan Karesispor, 25. dakikada 41-40'lık üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Antalyaspor daha sonra toparlandı ve üçüncü periyodu da önde tamamladı: 46-48. Son periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan Karesispor bir anda oyunu üstünlüğünü sağladı. İlken, Sezgin ve Enver'in etkili oyunu ile rakibini yakalayıp, öne geçen Karesispor, salondan 68-56 galip ayrıldı ve Orman Gençlik'ten sonra 1. Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Karesispor'da Sezgin 17 sayı 4 asist, Enver 16 sayı ve 8 ribaundla yıldızlaştı. Antalyaspor'da Bora Hun'un 10 sayı ve 11 ribaundu mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karesispor yönetici, teknik adam, oyuncular ve taraftarlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.



