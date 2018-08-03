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Kardemir Karabükspor’dan orta sahaya 2 takviye

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() SPOR Toto 1’inci Lig takımı Kardemir Karabükspor, orta saha oyuncusu Francis Narh ve Taşkın İlter ile anlaştı. Kardemir Karabükspor, geçen sezon  Kıbrıs Rum Kesimi 1.Lig ekiplerinden Doxa Katokopias forması...

Kardemir Karabükspor’dan orta sahaya 2 takviye

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

SPOR Toto 1’inci Lig takımı Kardemir Karabükspor, orta saha oyuncusu Francis Narh ve Taşkın İlter ile anlaştı.
Kardemir Karabükspor, geçen sezon  Kıbrıs Rum Kesimi 1.Lig ekiplerinden Doxa Katokopias forması giyen 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Francis Narh ile 2 yıllık, geçen sezon Denizlispor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın İlter ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpte düzenlenen imza törenin ardından konuşan kulüp başkanı Mehmet Aytekin, her iki futbolcuyu da daha önce takip ettiklerini ve takıma katkı vereceklerine inandıklarını söyledi. Francis Narh ise Karabük’te olmaktan dolayı mutlu olduğunu, taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirtti. Taşkın İlter de transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek iyi bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

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