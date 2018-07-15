Kardemir Karabükspor’dan 5 imza birden

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, Serkan Kurtuluş, Aydın Yılmaz, Fatih Kamacı, Aymen Souda ve Mohamadou Sissoko ile sözleşme imzaladı.
Transferde atağa kalkan kırmızı mavili takım geçen sezon Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Aydın Yılmaz 1+1 yıllık, Elazığspor forması giyen defans oyuncusu Serkan Kurtuluş , Hollanda 2'inci Lig ekiplerinden Top Oss forması giyen orta saha oyuncusu Fatih Kamacı, Bulgaristan Ligi ekiplerinden OFK Pirin forması giyen ofansif orta saha Aymen Souda ve İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Acre forması giyen defans oyuncusu Mohamadou Sissoko ile 1'er yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin transferin devam edeceğini söyledi.
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