Kardemir Karabükspor’da çifte transfer

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() –

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu İbrahim Kaş ve kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor’un Erzurum’da kamp yaptığı otele gelen 32 yaşındaki defans oyuncusu İbrahim Kaş, 1 yıllık sözleşmeye imza atarken, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen 22 yaşındaki kaleci Yavuz Aygün ile de 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Öztürk ve Mustafa Kemal Benlioğlu'nun da katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Kaş, Karabük’ün doğduğu yer olduğunu belirterek, "Futbola da profosyonel olarak başladığım yer. Tekrar seneler sonra aynı kulübe dönmek ve bu formayı giymek benim için onur ve şereftir. Yeni gelen arkadaşlarımızla iyi bir takım oluşturup Karabükspor’u yine o eski güzel günlerine döndürmeye çalışacağız. Finansal açıdan sıkıntılı gözükse de sürecimiz taraftarlarımız pozitif enerji olacaktır bizim için" dedi.

Genç kaleci Yavuz Aygün ise, "Çok güzel karşılandım. Çok heyecanlı ve sabırsızım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Karabükspor maddi anlamda zor bir süreçte olabilir ama bu bizim için sıkıntı değil. Karabükspor düştüğü gibi çıkmasını da bilecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yavuz Aygün’ün açıklamaları

- İbrahim Kaş’ın açıklamaları

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