Kardemir Karabükspor’a Kamerunlu forvet

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Kamerunlu forvet Justin Mengolo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor, Macaristan'ın Debrecen takımında forma giyen Justin Mengolo'yu kadrosuna kattı. Mengolo, Karabük'e gelerek kulüp binasında düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Mengolo, "Çok teklif vardı ama buraya geldim. Buranın taraftarlarını çok sevdim. Sosyal medyada yazıyorlar. Bu benim için mutluluk verici'' dedi.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Öztürk ise ''Kendisini ispat etmiş bir futbolcu. Takıma katkı vereceğinden eminiz. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mengolo kulüp binasına girmesi

- İmza töreni

- Mustafa Öztürk'ün açıklamaları

- Mengolo'nun açıklamaları

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