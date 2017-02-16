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Kardemir Karabükspor Zoran Barisic ile görüşüyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()- KARDEMİR Karabüksopr, Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Zoran Barisic ile görüşüyor. Teknik direktör arayışlarını hız veren Kardemir...

Kardemir Karabükspor Zoran Barisic ile görüşüyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()- KARDEMİR Karabüksopr, Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Zoran Barisic ile görüşüyor.
Teknik direktör arayışlarını hız veren Kardemir Karabükspor, daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran ve bu takımların başında 213 maça çıkan 46 yaşındaki teknik direktör Zoran Barisic’i takımın başına getirmeyi hedefliyor. Avusturya basınında ''Eski hızlı koç 2018 yılına kadar bir sözleşme imzalayacak. Türkiye'de, Kardemir Karabükspor'da" başlıklı haberler yer aldı. Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Zoran Barisic ile görüştüklerini ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi.


 

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