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Kardemir Karabükspor, Ünal Karaman ile ilk antrenmana çıktı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() Kardemir Karabükspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Kardemir Karabükspor ile bugün 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal...

Kardemir Karabükspor, Ünal Karaman ile ilk antrenmana çıktı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Kardemir Karabükspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Kardemir Karabükspor ile bugün 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman, sahada toplanan futbolcularla bir süre konuştu ve sağlık ekibinden sakat olan futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Karaman daha sonra takımının maçlarını içeride ve dışarıda hiç kaçırmayan, antrenmanların hemen hepsini takip ettiğini öğrendiği 16 yaşındaki bedensel engelli Ayşenur Acar ile görüşerek, 'Seninle sık sık görüşeceğiz' dedikten sonra birlikte fotoğraf çekildi. Karaman sonrasında takımının başına geçti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman
- Ünal Karaman'ın Ayşenur Acar ile konuşması, fotoğraf çekilmesi

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