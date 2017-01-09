Kardemir Karabükspor'un yeni kalecisi Rybka 8 hafta yok

KARDEMİR Karabükspor’un pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçında sakatlanan yeni transferi kaleci Rybka’nın 6-8 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı.Ukrayna Premiere Lig takımlarından Dinamo Kiev’den transfer ettiği 30 yaşındaki Oleksandr Rybka, Alanya'da oynanan maçın 42’nci dakikasında takım arkadaşı Barış Başdaş ile çarpışması sonucu sakatlanarak oyun dışına çıktı. Kaleci Rybka’nın yapılan kontrollerinde sol diz iç yan bağında ikinci derece yırtık tespit edildi. Kaleci Rybka’nın 6-8 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, bu konuda şöyle dedi:"Havanın yağışlı olması nedeniyle hocamız futbolcuları uyararak kendilerini riske atmamalarını istedi. Ancak bir pozisyonda kaleci Rybka ile Barış çarpıştı. Bu pozisyonda kalecimiz sakatlandı ve çekilen Mr sonrası doktorumuzun verdiği bilgiye göre yaklaşık 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalacak."

FOTOĞRAFLI