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Kardemir Karabükspor, Ukranyalı Seleznyov ile ön anlaşma imzaladı

KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov ile 2.5 yıllık ön anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Başkan Tankut, "Forvet oyuncusu Yevhen Seleznyov ile ön anlaşma...

Kardemir Karabükspor, Ukranyalı Seleznyov ile ön anlaşma imzaladı
KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov ile 2.5 yıllık ön anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Başkan Tankut, "Forvet oyuncusu Yevhen Seleznyov ile ön anlaşma imzaladık. Antalya'da kendisiyle resmi sözleşmeyi imzalayacağız. İhtiyaç gördüğümüz birkaç noktaya daha transfer yapacağız" dedi.
Dün deplasmanda 2-0 yenildikleri Kayserispor maçını da değerlendiren Tankut, 15’inci dakikada Dany'nin kırmızı kartla oyundan atılması ve penaltı kararı verilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Tankut, "Kesinlikle penaltı değildi. Yanlışlıkla penaltı verse bile kırmızı kart vermemesi gerekiyordu. Maçın 15’inci dakikasında 10 kişi kalmamızla birlikte haksız bir rekabetin içerisine sokulduk. Bu ilk defa da olmuyor. 116 bin nüfuslu bir şehir olabiliriz. Havaalanımız olmayabilir. Lüks otelimiz olmayabilir. Eğer ligde istenilmiyorsak bunun söylenilmesini bekliyorum. Ligin ilk yarısını ciddi hakem hatalarından dolayı istediğimiz yerde bitiremedik" dedi.

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