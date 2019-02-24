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Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - 3

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Murat Erdoğan(xx), Gökhan Memişoğlu(xx), Erkan Akbulut(xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan(x) - Arda(x), Fatih(x), Can(x), Abdullah(x)(Dk.71 Berk x), Oğuz(x), Emre(x), Hüseyin(x),...

Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - 3

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Murat Erdoğan(xx), Gökhan Memişoğlu(xx), Erkan Akbulut(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan(x) - Arda(x), Fatih(x), Can(x), Abdullah(x)(Dk.71 Berk x), Oğuz(x), Emre(x), Hüseyin(x), Ahmet Karadayı(x), Arif(x)(Dk.79 Cihan), Batuhan(x)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri(xx) – Tufan(xx), Yiğitcan(xx), Akakpo(xxx), Rüştü(xx), Traore(xxx), Mustafa(xx), Diallo(xx(Dk.86 Muhammed), Kadir(xx), Diarra(xx)(Dk.77 Cengizhan), Emir(xx)(Dk.46 Gökhan(xx)
GOL: Dk.50 Emre (Kardemir Karabükspor) Dk.14 Mustafa, Dk.43 Traore, Dk.48 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
KIRIMIZI KART:Dk.90+1 Arda(Kardemir Karabükspor) Dk.40 Yiğitcan, Dk.72 Rüştü(Tetiş Yapı Elazığspor)
SARI KART: Kadir, Emir, Traore, Muhammed(Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1’inci Ligi 23’üncü haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’a 3-1 mağlup oldu.
14’üncü dakikada Mustafa’nın yaklaşık 30 metreden çektiği şut kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu:0-1.
40’ncı dakikada rakibini formasından çekerek durdurmaya çalışan Yiğitcan, 2’ci sarı kart sonrada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
43’üncü dakikada caza sahsında defansın uzaklaştırmak istediği pozisyonda Traore düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı:0-2
48’inci dakikada soldan yapılan ortada Diarra’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:0-3.
50’nci dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Karadayı penaltı noktasına doğru ortaladı. Emre gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı:1-3.
72’nci dakikada Oğuz, Rüştü’nün kayarak müdahalesi sonucu acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Rüştü’ye direkt kırmızı kart gösterip oyun dışına gönderdi.
90+1’inci dakikada Arda rakibine yaptığı faul sonrası 2’nci sarı kart sonra da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Tetiş Yapı Elazığspor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)

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