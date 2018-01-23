Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, ()

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçında rakiplerinin kağıt üzerinde favori olduğunu belirterek, "Bu anlamda herkes bu maçı kolay olarak düşünebilir ama bizim artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazandığımız zaman moral ve motivasyon anlamında çok getirisi olacak bir maç'' dedi.

Kardemir Karabükspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından kendi tesislerinde başladı. Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana izinli olan Kerim katılmazken, sakatlığı devam eden yeni transfer Kage takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Açıkgöz, rakiplerinin lider, kendilerinin ise ligin dibinde olduğunu hatırlatırken, ''Medipol Başakşehir kağıt üzerinde favori. Bu anlamda herkes bu maçı kolay olarak düşünebilir ama bizim artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazandığımız zaman moral ve motivasyon anlamında çok getirisi olacak bir maç. O bilinçle hazırlanıp elimizden geleni göstereceğiz. Bireysel olarak bakıldığında hepsi kaliteli ve üst düzey oyuncular. Moralleri yerinde. Kendi sahalarında oynayacaklar. Biz de ona göre planlarımızı hazırlayıp maça hazırlanacağız" dedi.

Kardemir Karabükspor'un yaptığı transferlerle ligden düşmeyi kabullenmiş bir görüntü sergilediği yönünde yöneltilen bir soru üzerine Açıkgöz, ''Burada bir ekip var. Futbolcular alınıyor. Kulübün maddi durumunu herkes biliyor. Oyuncular teker teker ayrıldı. Bugün de Serdar Deliktaş aramızdan ayrıldı. Bu süreçte elimizdeki mevcut parayla nasıl oyuncu alacağız? Çok iyi oyuncu alabilecek paramız olsa ona göre oyuncu alırız. Ama buraya gelen oyuncular elinden gelen mücadeleyi verecek. Olmadığı yerde de en azından gelecek senenin hazırlığı da olacak. Buna çift taraflı bakmak lazım. Bu süreçte oyuncuların birbirleriyle uyumu da çok önemli. Bunu kamp sürecinde yakalayamadık. Bundan sonra beraber oldukça inşallah yansıması daha farklı olur. O mücadeleyi sonuna kadar da vereceğiz'' diye konuştu.

Defans oyuncusu Kerim Zengin'e izin verilmesiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise Açıkgöz, ''Kendisiyle kampta bir görüşme yapıldı ve bir teklifte bulunuldu. Ama o teklifi kabul etmedi. O yüzden de izin verildi. Şu anda 5 gün daha bir izni var. Sonrasında kendisiyle konuşulur, anlaşılırsa anlaşılacak'' diyerek cevapladı.

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