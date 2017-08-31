Kardemir Karabükspor, Rodic ile yollarını ayırdı

KARDEMİR Karabükspor, orta saha oyuncusu Vladimir Rodic ile yollarını ayırdı.
Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Karadağlı orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Vlademir Rodic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Gül ayrıca milli maç arasından sonra sahalarında karşılaşacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına, 3 Eylül pazar gününden itibaren devam edileceğini belirtti.
FOTOĞRAFLI
Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Karadağlı orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Vlademir Rodic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Gül ayrıca milli maç arasından sonra sahalarında karşılaşacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına, 3 Eylül pazar gününden itibaren devam edileceğini belirtti.
FOTOĞRAFLI