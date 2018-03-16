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Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: 0-4

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() STAT:Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), Mehmet Cem Hanoğlu(xx), Osman Gökhan Bilir(xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Hakan(x), Kravchenko(x), Tayyib(x), İshak(x), Leandrinho(x), Osman(x), Alican(x)(Dk.46...

Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: 0-4

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

STAT:Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), Mehmet Cem Hanoğlu(xx), Osman Gökhan Bilir(xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Hakan(x), Kravchenko(x), Tayyib(x), İshak(x), Leandrinho(x), Osman(x), Alican(x)(Dk.46 Bliznichenko x), Kage(x)(Dk.59Traore x), Stahl(x)(Dk.85 Ahmet), Ergin Keleş(x)
OSMANLISPOR: Karcemarskas(xxx) - Tiago(xx), Yalçın(xx), Anıl(xx), Muhammed(xx), Serdar Gürler(xxx), Lumanza(xx), Ceyhun(xxx)(Dk.57 Mehmet Güven xx), Regattin(xxx), Umar(xx)(Dk.74 Payam), Mehmet Batdal(xxx)(Dk.64 Cikalleshi xx)
GOL: Dk.22, Dk.90+2 Serdar Gürler, Dk.41, Dk 47 Mehmet Batdal(Osmanlıspor)
SARI KART: Traore, Bliznichenko(Kardemir Karabükspor), Mehmet Batdal, Tiago(Osmanlıspor) 

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor'a 4-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Leandrinho'nun ceza sahasına girmeden çektiği şut az farkla auta gitti.
13'üncü dakikada Regattin'in köşe atışında Mehmet Battal'ın zayıf kafa vuruşu kalecide kaldı.
22'nci dakikada Ceyhun'un ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Serdar Gürler, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
29'uncu dakikada rakiplerinden sıyrılan Mehmet Batdal'ın ceza yayı içinden çektiği şut kaleciden döndü.
41'nci dakikada soldan Umar'ın pasında Mehmet Batdal boş kaleye topu gönderdi:0-2.
47'nci dakikada Regattin soldan ceza yayına doğru ortaladı. Ceyhun'un pasında Mehmet Batdal'ın gelişine vuruşu ağları havalandırdı:0-3.
52'nci dakikada soldan arka direğe yapılan ortada Hakan'ın vuruşu kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu kaleci Karcemarskas kontrol etti.
55'nci dakikada Umar'ın sol çaprazdan vuruşu kaleci önledi.
69'uncu dakika Leandrinho'nun ceza yayı içinden vuruşu yandan auta çıktı.
71'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza ahası gerisinden çektiği şut üstten auta gitti.
74'üncü dakikada Umar'ın sağdan yerden pasında Cikalleshi'nin vuruşunu kaleci ayaklarıyla önledi.
75'inci dakikada Regattin'in kaleye gönderdiği topu defans çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
78'inci dakikada Mehmet Güven'in ceza yayı gerisinden vuruşunu kaleci yatarak önledi. 90+2'nci dakikada Regattin soldan arka direğe ortaladı. Serdar Gürler'in geişine vuruşu ağlara gitti:0-4.
Karşılaşma Osmanlıspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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