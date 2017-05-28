Kardemir Karabükspor-Kayserispor:2-2

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Samet Çavuş (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (x) - Kerim (x), Dany (xx), Barış (x), Paul Papp (x)(Dk.40 İshak xx), Bliznichenko(x)(Dk.85 Yatabare xx), Skulason (x), Ceyhun (xx), Poko (x)(Dk.73 Seleznov x), Tanase (x), Serdar (xx)

KAYSERİSPOR: Ahamada (xx)- Hakan (xx), Levent (xxx), Mabiala (xx), Erkan (xxx), Deniz Türüç (xxx), Rotman (xx), Lawal (xx)(Dk.84 Varela), Samba Sow (xx)(Dk.81 N’Guemo), Güray(xx)(Dk.72 Mendes), Umut Bulut (xxx)

GOLLER:Dk.47 Serdar Deliktaş, Dk.86 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk.12 Umut Bulut, Dk.49 Deniz Türüç (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Barış (Kardemir Karabükspor), Mabiala, Lawal, N’Guemo(Kayserispor)

SÜPER Süper Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kardemir Karabükspor kendi sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

12’nci dakikada Erkan’ın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

21’inci dakikada Levent’in sağ çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta gitti.

22’nci dakikada Umut Bulut’un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan’ın vuruşunda top kaleciden döndü.

25’inci dakikada Umut Bulut’un yaklaşık 25 metreden çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

35’inci dakikada Serdar’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Tanase’nin uzak direğe vuruşu az farkla auta gitti.

37’nci dakikada Deniz Türüç’ün sağdan ortasında Samba Sow’un kafa vuruşu kaleciden döndü. Altıpasın hemen dışında Umut Bulut’un gelişine vuruşunu kaleci kornere çeldi.

İlk yarı Kayserispor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

47’nci dakikada Ceyhun, soldan ön direğe doğru ortaladı. Serdar Deliktaş’ın kafa vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

49’uncu dakikada Erkan’ın soldan penaltı noktası üzerine doğru ortasında topla buluşan Deniz Türünç’ün vuruşunda kalecinin solundan ağlara gitti: 1-2.

53’üncü dakikada Ceyhun’un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bliznichenko topa vurmakta geç kalınca takımını mutlak bir golden etti.

54’üncü dakikada İshak’ın soldan arka direğe ortasında Barış’ın kafa vuruşunu defans, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

56’ncı dakikada İshak’ın soldan ortasında Serdar’ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

69’uncu dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut’un vuruşu farklı şekilde üstten auta çıktı.

71’inci dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut’un vuruşunu kaleci ayaklarıyla kornere gönderdi.

86’ncı dakikada İshak’ın sağdan kullandığı korner atışında Yatabare’nin altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Maç 2-2 sona erdi,.

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