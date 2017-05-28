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Kardemir Karabükspor-Kayserispor Soyunma Odaları

KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Zoran Barisic, 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirirken şunları söyledi: "Kalemizde gördüğümüz golün ardından takımım önce dengesini kaybetti. Daha öncesinde 2 oyuncu yerde yatarken hakem...

Kardemir Karabükspor-Kayserispor Soyunma Odaları
KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Zoran Barisic, 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirirken şunları söyledi:
"Kalemizde gördüğümüz golün ardından takımım önce dengesini kaybetti. Daha öncesinde 2 oyuncu yerde yatarken hakem oyunu durdurmuştu. Oyuncum Serdar Deliktaş yerde yatarken hakem oyunu durdurmadı. Sonrasında gol fırsatlarımız da vardı. Neticesinde oyunu 1-1 beraberliğe getirdik. Ama golün hemen ardından çok erken bir süre içerisinde ikinci golü gördük kalemizde. Bir an bir konsantrasyon eksikliği oldu. 2-1'den sonra oyuncularım bugün bir artıya imza attılar. Müthiş bir geri dönme, tekrar gol bulma arzusu vardı ve neticesinde de golü bulduk. Yalnız bir pozisyon var son dakikalarda tam göremedim. Muhtemelen penaltı diye tahmin ediyorum. Son dakikalarda penaltımızın verilmediğini düşünüyorum."
MESUT BAKKAL: "GALİBİYETİ HAK ETTİK"
Kayserispor teknik direktörü Mesut Bakkal ise 2 takımında ligde kalmasının garanti olmasına rağmen çok tempolu ve pozisyonlu bir maç izlettirdiklerini ifade ederken şöyle dedi:
"Kendi açımızdan galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Dikine oynayan, rakibini oynatmamaya çalışan, öne giden ve gol pozisyonu üreten bir Kayserispor vardı. İyi futbol için seviyorum ama kaçırdığımız goller için üzülüyorum. Önümüzdeki hafta bir maçımız var. Onda da Umut Bulut'un inşallah gol değil goller atacağını ümit ediyorum. İki takımda oyunu kötüleştirmedi. Biz özellikle Kardemir Karabükspor'un içerideki maçlarında çok etkili olduğunu iyi analiz etmiştik. Oynama alanı ve fazla pozisyon vermedik. İki tane yan toptan gol yedik. Bu bizim için handikap. Puan aldığım için sevinçliyim, pozisyon ürettiğimiz için memnunun ama atamadığımız için, haksız beraberlikle buradan ayrıldığımız için de üzgünüm. Önemli olan bizim için ligde kalmaktı, bunu başardık. Namağlup durumumuz devam ediyor bu benim için ayrı bir sevinç."

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