Kardemir Karabükspor, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

KARDEMİR Karabükspor, sahasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Kardemir Karabükspor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan son antrenmana sakatlıkları süren Latovlevici ve Lazarevic katılmadı. Antrenman öncesi açıklama yapan Barisic, Kayserispor’un analizini yaptıklarını belirterek, "Her şeyimizi vererek bu maçı kazanmamız gerekiyor. Sahamızda oynayacağımız bu son maç taraftarımıza bir teşekkür maçı da olacak. Bu maçı onlar için de oynayacağız. Sezon başında belirlediğimiz ligde kalmak hedefini taraftarlarımızın sayesinde gerçekleştirdik. Özellikle iç saha maçlarımızda bizi çok iyi desteklediler. Dolayısıyla bu maçı kazanarak kulübümüze iyi bir hediye, taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

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