Kardemir Karabükspor ilk transferini yaptı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() -

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor orta saha oyuncusu Serdar Özbayraktar (37) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Ümraniyespor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Serdar Özbayraktar, Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin ve Genel Sekreter Murat Arslan'ın katılımıyla gerçekleşen törende 1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Serdar Özbayraktar, takımı için elinden geleni yapacağını söylerken, Başkan Aytekin ise ,"İlk transferimizi yaptık. 8 ya da 9 transfer daha yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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