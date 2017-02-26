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Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği Soyunma Odaları

KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor'un yeni teknik direktörü Zoran Barisic, 1-0 kazandıkları maçtan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken şunları söyledi: "Bugün şans bizden yanaydı ve galip gelen taraf biz...

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği Soyunma Odaları

KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor'un yeni teknik direktörü Zoran Barisic, 1-0 kazandıkları maçtan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken şunları söyledi:
"Bugün şans bizden yanaydı ve galip gelen taraf biz olduk. Maça iyi başladık ve gerçekten iyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. Yalnız 65 ve 75’inci dakika arasında oyunun hakimiyetini biraz elimizden kaçırdık. Rakibe çok boş alan verdik. Neticesinde gol fırsatlarından şansımızında yardımıyla yararlanamadılar. 75’inci dakikadan sonra bizde girdiğimiz çok gol fırsatından yararlanamadık. 2’nci golü bulabileydik maçı daha erken bitirebilirdik. Final paslarını atmakta karmaşık dakikalar yaşadık. Takımla yeniyim daha. Önümüzde çalışmamız gereken daha çok şey var. Bazı şeyler düzelecektir."
ÖZAT: "DAHA FAZLA POZİSYONUMUZ VARDI"
Müsabakanın ilk yarısında iki takımında iyi bir oyun sergilemediğini ifade eden Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat ise şunları söyledi:
"İyi bir mücadele oldu. 2’nci yarı iki takımın da pozisyonları var. Sanırım bizim 1-2 tane daha fazla pozisyonumuz var. Ama kazanan her zaman haklıdır. Hem Karabükspor’u hem de maçın hakemini tebrik ediyorum. İyi bir maç yönetti. Yenilirken zaman zaman eleştiriler yapıyoruz ama hakemler eğer iyi maç yönetiyorsa bunu da ifade etmek lazım, hakkını vermek lazım. O anlamda Barış hocayı tebrik ederim." 

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