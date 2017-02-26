Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 1-0

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, ()
STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Barış Şimşek (xx), Uygar Bebek (xx), Mehmet Metin (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx) - Kerim (xxx), Dany (xx), Gaman (xx), Latovlevici (xx), Yatabare (xxx)(Dk.66 Skulason x), Ceyhun (xx), Poko (xx), Traore (xx)(Dk.90 Paul Papp), Tanase (xx)(Dk.80 İlhan x), Seleznov (xxx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (x) - Uğur (x), Claro (xx), Palitsevich (xx), Anıl (x), Serdar (xx), Selçuk (x), Matei (x)(Dk.26 Scekic x), Khalili (x)(Dk.46 Milinkovic x), Aydın (x), Rantie (x)(Dk.57 Velikonja x)
GOL: DK.39 (penaltı) Seleznov (Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Şahin (Kardemir Karabükspor), Claro, Secekic, Rantie, Anıl, Aydın (Gençlerbirliği)
SPOR Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
22’nci dakikada Poko’nun ceza yayı gerisinden sert vuruşuna top farklı şekilde üstten auta gitti.
27’nci dakikada Kerim sağdan ortaladı. Traore’nin altıpas önündeki kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
39’uncu dakikada sağdan iki oyuncuyu geçen Kerim ceza sahasında Anıl’ın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Seleznov topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
42’nci dakikada Seleznov’un uzaktan çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
İlk 1-0 sonuçlandı.
56’ncı dakikada Poko’nun sağdan penaltı noktasına doğru ortasında Yatabare’nin röveşatasında top yandan dışarıya gitti.
59’uncu dakikada Ceyhun’un yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top kalecide kaldı.
65’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Traore’nin zayıf vuruşu kalecide kaldı.
70’inci dakikada Poko’nun sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
75’inci dakikada Anıl’ın soldan ön direğe ortasında Serdar’ın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
76’ncı dakikada Milinkovic’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar’ın vuruşu kalecide kaldı.
81’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Milinkovic ceza sahasına ortaladı. Claro’nun kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
81’inci dakikada Milinkovic’in soldan korner atışında Palitsevich’in kafa vuruşu kaleci Ahmet'te kaldı.
82’nci dakikada Seleznov’un ceza sahası dışının sol çaprazından uzak direğe plase vuruşunu Hopf kornere gönderdi.
87’nci dakikada Traore’nin penaltı noktası üzerinden vuruşunu Hopf iki hamlede önledi. Maç 1-0 sona erdi.
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