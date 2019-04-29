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Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: 0-4

Bülent DİKTEPE / KARABÜK () STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x) - Berk (x), Can (x), Berkay (x) (Dk. 64 Batuhan x), Sezer (x), Abdullah...

Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: 0-4

Bülent DİKTEPE / KARABÜK ()

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x) - Berk (x), Can (x), Berkay (x) (Dk. 64 Batuhan x), Sezer (x), Abdullah (x), Fatih (x) (Dk. 73 Ali x), Cihan (x), Doğukan (x), Oğuz (x) (Dk. 82 Toykan), Ahmet (x)
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah (xx) - Erdem (xxx), Yıldırım (xx), Claro (xx), Alper (xx), Paraiba (xxx) (Dk. 71 Halil xx), Sessegnon (x) (Dk. 46 Rahmetullah xxx), Yasin (xx), Berat (xx), Nadir (xxx) (Dk. 79 Nobre xx), Deniz Yılmaz (xxx)
GOLLER: Dk. 20 Deniz Yılmaz, Dk. 32 Erdem, Dk. 63 Nadir (P), Dk. 86 Nobre (Gençlerbirliği)
SARI KART: Nadir (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1’inci Lig'in 31’inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Gençlerbirliği’ne 4-0 mağlup oldu.

20’nci dakikada Nadir’in derinleme pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz’ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
32’nci dakikada ceza sahası dışının hafif sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
62’nci dakikada Can ile girdiği ikili mücadele sonrası Rahmetullah yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Nadir, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-3.
86’ncı dakikada sağdan Deniz’in pasında altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Nobre’nin vuruşu ağlara gitti ve skor tayin edildi: 0-4.

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