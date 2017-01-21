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Kardemir Karabükspor-Galatasaray Notlar

SPOR Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik direktör Riekerink, yeni transferler Ahmet Çalık'a ilk 11'de forma verdi. Atiker Konyaspor maçında etkili oyunuyla dikkat çeken Rodrigues ise...

Kardemir Karabükspor-Galatasaray Notlar
SPOR Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.
Teknik direktör Riekerink, yeni transferler Ahmet Çalık'a ilk 11'de forma verdi. Atiker Konyaspor maçında etkili oyunuyla dikkat çeken Rodrigues ise yedeklerde yer aldı.
Kadro dışı kalması nedeniyle devre arası kampına katılmayan Yasin Öztekin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor maçından sonra ligde de formayı aldı. Josue de cezalı Sneijder'in yerine forma giydi. Riekerink, forvet hattında Eren Dirdiyok yerine Podolski'ye forma verdi.
Kardemir Karabükspor, Afrika kupasına giden Poko, Traore, Yatabare ile sakat futbolcular Skulason, Alexe, Ermin Zec ve kaleci Rybka'dan yoksun sahada yer aldı.
Teknik direktör Igor Tudor, yeni transfer forvet Seleznov'a ilk 11'de forma verdi.
Necmettin Şeyhoğlu Stadı'na maç saatine 1.5 saat kala gelen Galatasaray, taraftarları tarafından karşılandı. Sarı kırmızılı taraftarlar, kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde yerini alarak takımlarını destekledi. Kardemir Karabüksporlu taraftarlar da soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu.
Kırmızı mavili taraftarlar maç öncesi 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Maç nedeniyle 640 güvenlik görevlisi stat çevresinde görev aldı.

 

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