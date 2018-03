Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçı ardından

Fatih Terim: "Bugün önemli olan ciddi ve disiplinli oynamamız"

"4 takım nefes nefese mücadele edecektir"

"Galatasaray bugün dünyanın her tarafında kazanmış bir takım"

"Bu tamamen Türk futbolunun problemi"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: "Gösteriyor ki senenin hazırlığını yapacağız"

Kalite farkı ortaya çıkıyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 7-0 galip geldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, böyle farklı bir sonuçtan sonra oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Kendileri için bugün önemli olanın ciddi ve disiplinli oynamaları olduğunu belirten Terim, şöyle dedi:

"Bizim için bugün en önemli konu, bireysel performansları konuşmak yerine rakibimizin de durumuna, nerede, nasıl olduğuna bakmadan, bunlardan bağımsız ciddi ve disiplinli oynamamız öne çıkması gereken başlık. Yoksa oyuncularımızın biri biraz daha iyi, biri biraz da arkada, diğeri biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz, özellikle böyle bir farklı sonuçtan sonra. Gomis'i tebrik ediyorum. Gollerimizi atıyor. 18 içerisinde hakikaten çok etkin olduğunu söylemiştim. İnşallah böyle devam eder. Son Kasımpaşa'daki olaydan sonra hep beraber burayı daha doğru aştığımız inancındayım. İnşallah daha da katkı sağlayacak"

"4 TAKIM NEFES NEFESE MÜCADELE EDECEKTİR"

Şampiyonluk yarışında hangi takımların olabileceği yönündeki bir soruyu Terim, "Sezon, lig sonuna kadar bu 4 takım kovalayacaktır. Her hafta mücadeleler daha enteresan hale gelecektir. Bir haftayı iyi geçirmeyen, bir hafta sonra iyi geçirebilir. Sezon sonuna kadar bu ciddiyeti, bu anlayışı bırakmayan veya en az puan kaybeden, daha fazla puan toplayan doğal olarak mutlu sona ulaşacaktır. Ama benim daha önceki söylemimden durduğum yer aynı. 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir" diye yanıtladı.

"GALATASARAY BUGÜN DÜNYANIN HER TARAFINDA KAZANMIŞ BİR TAKIM"

Bir gazetecinin, Galatasaray'ın deplasmanda maç kazanma sorununu ifade etmesi üzerine konuşan Terim, "Açıkçası çok mantıklı bulmuyorum, ben ilk günden beri deplasman çekincesini. Galatasaray bugün dünyanın her tarafında kazanmış bir takım. Hatta sezon başı yada devre arası hazırlık maçlarında da büyük takımlarla dışarıda oynamış, turnuvaları dışarıda oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da, içeride dışarıda oynamış bir takım olarak çokta mantıklı bulmuyorum bunu. Kim, nereden, nasıl böyle bir duyguya veya sonuca kapıldıysa, bu kararı verdiyse mantıklı değil. Yenilirsiniz deplasmanda ama Galatasaray için fark etmemesi lazım. Yeniliyoruz ama o çekinceyi en kısa süre içinde bitirmemiz lazım. Dışarıda psikolojik olarak bu devamlı konuşulunca belki o hale geldi ama sonuçta Galatasaray'dan bahsediyoruz. İçerisi dışarısı fark etmemeli"

"BU TAMAMEN TÜRK FUTBOLUNUN PROBLEMİ"

Kardemir Karabükspor gibi bir çok kulübün zor günler geçirdiği hatırlatılan Terim, "Bu sadece Karabük'ün, Eskişehir'in, Adana'nın problemi değil. Bu tamamen Türk futbolunun problemi. Ben daha önce 13 tane madde söylemiştim. Bütün bunlara değinmiştim. Genel olarak hepimizin, büyük küçük ayırt etmeden her kulübün problemi maalesef. İşin ekonomik, idari boyutu, dolayısıyla işin teknik boyutu. Bu 3 boyutu hepimizin, her camianın tekrardan en doğru şekilde analiz etmesi lazım. Bugünkü sorunlar dün olmadı. Ben 50 senedir hatırlıyorum, esas sorun 50 senedir bunlar var. Bence tersten bakmakta yarar var. Geniş bir proje, geniş bir söylemler silsilesi lazım buna. Sadece Karabük değil, her kulüp tekrardan kendisini çek etmeli" dedi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT AÇIKGÖZ: GÖSTERİYOR Kİ SENENİN HAZIRLIĞINI YAPACAĞIZ

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise, "Maçın değerlendirmesini nasıl yapacağım bilemiyorum. Hafta içi her türlü hazırlık yapıyoruz. Yaptığımız kendi hatalarımızın üzerine duruyoruz ama maalesef kalemize gelen ilk golden sonra bütün direncimiz kırılıyor. Bu 7-0'dan sonra da söyleyecek fazla bir sözde yok. Gösteriyor ki senenin hazırlığını yapacağız. Önümüzdeki süreç içinde kulübün durumu ne olur bilemiyorum ama bu oyuncu topluluğuyla seneye devam edeceğimize göre, alt yapıdaki çocuklarımıza da şans vererek son maçlarımızı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKIYOR"

Galatasaray'a karşı açık oynadıkları yönünde yöneltilen soruyu Açıkgöz, "Top bizdeyken, topa sahip olduğun zaman tabii ki atak yapabilmek için açık oynayacaksın. Galatasaray gibi bir takıma kendi birinci bölgemizde kapanıp pozisyon verme ve gol yeme şansın çok daha fazla. Biz 2'nci bölgede rakibe alanı daraltıp top oynatmamak. Galatasaray'da Rodrigues, Gomis, Belhanda ve Feghouli gibi belli oyuncuları var. Bunlara o alanda yakın oynayıp döndürtmemek. Ama bunu yapabilecek durumumuzu ve kapasitemizi de görüyoruz zaten. Kalite farkı ortaya çıkıyor. Futbolcularıma da bir şey diyemiyorum" diye yanıtladı.

