Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu

Kardemir Karabükspor- Galatasaray: 2-1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Cüneyt Çakır (x), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Tarık Ongun (xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx)- Kerim (xxx), Dany (xxx), Gaman (xxx), Latovlevici (xxx), Barış (xx), Ceyhun...

Kardemir Karabükspor- Galatasaray: 2-1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (x), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Tarık Ongun (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx)- Kerim (xxx), Dany (xxx), Gaman (xxx), Latovlevici (xxx), Barış (xx), Ceyhun (xxx), İlhan (xx) (Dk.86 Kokalovic), Lazerevic (xx) (Dk.74 Blıznıchenko x), Tanase (xx), Seleznov (xxx) (Dk.79 Serdar Deliktaş xxx)
GALATASARAY: Muslera (xxx)- Sabri (xx), Ahmet Çalık (xx), Hakan Balta (xx), Carole (xx), De Jong (xx), Selçuk (xx), Yasin (xx) (Dk.65 Rodrıgues x), Josue (x) (Dk.84 Eren Derdiyok), Bruma (xx), Podolski (xx)
GOLLER: Dk.15 Yasin (Galatasaray), Dk.31 Seleznov, Dk.82 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Dk.26 Seleznov, Dk.50 Kerim, Dk.61 Lazarevic, Dk.82 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 31 Podolski, Dk.45 Ahmet Çalık (Galatasaray)
KIRMIZI KART: Dk.85 Hakan Balta (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
10'uncu dakikada Latovlevici soldan ortaladı, arka direkte Kerim kafayla vurdu, Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
15'inci dakikada Selçuk uzun oynadı. Defansın arkasına sarkan Yasin, topu kontrol edip kaleciyi de çalımlayarak ağları havalandırdı: 0-1.
20'nci dakikada Ceyhun, ceza sahası dışından çapraz pozisyonda sert vurdu, top kalecide kaldı.
25'inci dakikada Bruma, Podolski'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan vuruşunda top kalecide kaldı.
30'uncu dakikada Selezno, Carole'n müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı verdi. 31'icni dakikada Seleznov, penaltıda topu ağlara gönderdi: 1-1.
37'nci dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahasına giren Bruma'nun şutu defansa çarptı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
51'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Selçuk kullandı. Vuruşunda top üstten auta çıktı.
52'nci dakikada Yasin sağdan ortaya çevirdi. Josue'nin plase vuruşu defanstan döndü. 
61'inci dakikada Josue'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu az farkla yandan auta çıktı.
78'inci dakikada Hakan'ın pasında Bruma, ceza sahası dışından sert vurdu. Top yandan auta çıktı.
82'nci dakikada Latovlevici soldan ortaladı. Serdar Deliktaş kafayla topu ağlara göderdi: 2-1.
85'inci dakikada Hakan Balta, rakibine yaptığı sert müdahale sonucu ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
86'ncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerim'in sert şutu direkten döndü.
Karşılaşma Kardemir Karabükspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55