Kardemir Karabükspor - Etimesgut Belediyespor: 0-1
Bülent DİKTEPE / KARABÜK () STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Oğuz Akyüz (xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Arda (x), Sezer (x), Ömer Faruk (x), Abdullah (x), Barbaros...
Bülent DİKTEPE / KARABÜK ()
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Oğuz Akyüz (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Arda (x), Sezer (x), Ömer Faruk (x), Abdullah (x), Barbaros (x) (Dk. 65 Fatih x), Ömer Çelik (x) (Dk. 75 Nazmican x), Doğukan (x) (Dk. 81 Toykan), Emre (x), Melih (x), Batuhan (x)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xx) - Alaettin (xx), Eyüpcan (xx), Ahmet Kaan (xx), Erçin (xx), Mehmet Atik (xx), Mikail (xx), Gökay (xx) (Dk. 87 Ömer Esenkaya), Akın (xx) (Dk. 63 Burak x), Hasan (xxx) (Dk. 18 Lokman xx), İbrahim (xx)
GOL: Dk. 12 Hasan (Etimesgut Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Eyüpcan (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Doğukan, Emre, Sezer, Nazmican, Arda (Kardemir Karabükspor) - Gökay, Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor sahasında Etimesgut Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
12'nci dakikada defansın arkasına atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
90'ıncı dakikada Eyüpcan eliyle topa müdahale ettiği için 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
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