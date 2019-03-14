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Kardemir Karabükspor'da, Taner Öcal ile yollar ayrıldı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() - Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Taner Öcal ile kaşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Taner Öcal, "Göreve geldiğimiz...

Kardemir Karabükspor'da, Taner Öcal ile yollar ayrıldı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() - Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Taner Öcal ile kaşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.
Kırmızı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Taner Öcal, "Göreve geldiğimiz günden itibaren kulübümüzün içinde bulunduğu bu zor ve sancılı süreçte ben ve ekibim bir şeylerin değişmesi ve gelişmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Kolay olmayacağını biliyorduk fakat böylesine köklü bir kulübe de bu kadar duyarsız kalınacağını beklemiyorduk. Gençlerle mücadele ediyoruz. Sürecin sonunda bu gençlerden ne kadarını Türk futboluna kazandırırsak, o kadar iyi' diye geldiğim günden itibaren söylüyorum. Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık. Başkanımız ve gençlerimiz ellerinden geleni yaptı ve yapmaya da devam ediyorlar ama bizim asıl beklediğimiz gelişmeler gerçekleşmedi. Bu nedenle severek ve isteyerek geldiğim Kardemir Karabükspor Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

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