Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet serisi

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, "Çaykur Rizespor maçımız en az Galatasaray maçı kadar zorlu olacak" dedi.

Takımın yaptığı antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Tolga Gül, 2-1'lik galibiyetle Galatasaray maçından aldıkları 3 puanı bonus olarak gördüklerini söylerken şunları söyledi: "Biz kağıt üzerinde hesap yaparken büyük takımlara puan yazmadan geçiyoruz. Bizim gibi takımlar bunu bonus olarak görmesi normal. Tabii ki maça 3 puan almak için çıkıyorsunuz. Ama büyük takımlardan gelen puanlara ekstra puanlar, diyebiliriz. Ligin 2'nci yarısına iyi bir başlangıç yaptık. Hedefimiz, ligin sonunu da iyi bitirmek."

Bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Tolga Gül, bu konuda şöyle konuştu: "Rakibimiz puan peşinde olacaktır. Biz de yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Galatasaray maçından alınan 3 puan moralleri daha da üst seviyeye çıkardı. İdmanlarımız keyifli bir şekilde devam ediyor. Tabii rehavete kapılmamak gerekir. Her maç kendi içerisinde çok değerli ve zorluk derecesi var. Çaykur Rizespor maçı en az Galatasaray maçı kadar zorlu olacak. Skulason takımla birlikte çalışmalara başladı. Hafta sonu takımla birlikte olacağını düşünüyoruz. Poko'nun takımı Gabon, Afrika Kupası'ndan elendi. Perşembe günü Türkiye'ye gelecek. Kadroda olmasını bekliyoruz."

5 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana Afrika Kupası'nda bulunan Yatabare, Traore ve Poko ile sakatlıkları süren kaleci Rybka ile Ermin Zec katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman

-Tolga Gül'ün açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()