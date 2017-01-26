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Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARDEMİR Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize’ye hareket etti. Spor Toto Süper Ligi’nin 19’uncu haftasında Cumartesi...

Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARDEMİR Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize’ye hareket etti.
Spor Toto Süper Ligi’nin 19’uncu haftasında Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı taktik antrenmanla tamamlayarak otobüs ile Ankara’ya, oradan da hava yoluyla Rize’ye gitti. Kafilede Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Yatabare ve Traore, sakatlıkları süren kaleci Rybka, Ermin Zec ve Skulason ile kart cezalısı Lazarevic yer almadı. Poko ise Ankara’dan kafileye dahil oldu.
Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, ligin 2’nci yarısında oynadıkları 2 maçı da kazandıklarını hatırlatarak, "İyi başladık ve iyi devam etmek istiyoruz. Ancak zor bir maç olacak. Rakibimizin puana ihtiyacı var. Biz de galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligde kalmayı garantileyecek puanları bir an önce toplayıp yeni bir hedef belirlemek istiyoruz" dedi.

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