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Kardemir Karabükspor-Beşiktaş RMK Marine: 65-70

GARANTİ Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin erteleme mücadelesinde Beşiktaş RMK Marine, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 70-65 mağlup etti. Karabük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma karşılıklı basketlerle...

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş RMK Marine: 65-70
GARANTİ Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin erteleme mücadelesinde Beşiktaş RMK Marine, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 70-65 mağlup etti.
Karabük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken ilk periyot 14-22 siyah beyazlı takımın üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş RMK Marine, 2’nci periyotta farkı çift hanelere çıkartarak soyunma odasına 39-29 üstünlükle gitti. 3’üncü periyoda daha baskılı başlayan rakibine karşılık veren konuk ekip, son periyoda 56 - 47 önde girdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta ise faul atışlarını değerlendiremeyen rakibinin taktik faullerini sayıya çeviren Beşiktaş RMK Marine sahadan 70- 65 üstün ayrıldı.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan namağlup ünvanını koruyan Beşiktaş RMK Marine'in antrenörü Tacettin Çıpa, "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Rakibimiz iyi bir takım. Üst seviyede bir maç oldu. Sahadaki tüm oyuncuları kutluyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
Kardemir Karabükspor antrenörü Can Aksu ise, "Maçı kazanacağımıza inanmıştık. Ancak ilk iki periyodu istediğimiz gibi oynayamadık. Son 2 periyotta toparlanarak rakibimizi yakaladık. Oyuncularıma çok güveniyordum ama olmadı" diye konuştu.

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