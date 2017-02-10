Kardemir Karabükspor-Beşiktaş notları

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – SÜPER Toto Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında lider Beşiktaş’ı ağırlıyor.

PFDK’nın Fenerbahçe derbisinde Kjaer'e yaptığı hareket nedeniyle verdiği 1 maç cezası Tahkim Kurulu tarafından onaylanan Teknik Direktör Şenol Güneş, takımını tribünden izledi. Yardımcı antrenör Tamer Tuna, takımın başında sahaya çıktı.

Aynı maçta rakibi Van Persie’ye yaptığı hareket nedeniyle 4 maç ceza alan Tosic’in yerine Mitrovic ilk 11’de başladı. Kaptanlık görevini kaldıramadığı yönünde eleştirilerin olduğu Oğuzhan Özyakup, kaptan olarak sahaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası final maçının 88’nci dakikasında attığı golle Kamerun’u şampiyon yapan Aboubakar, yedek kulübesinde yer aldı.

Kardemir Karabükspor, takımının en fazla golünü atan orta saha oyuncusu Traore’den yoksun sahaya çıktı.

Teknik Direktör Igor Tudor, 2 forvet oyuncu Seleznov ve Yatabare’ye sahaya sürdü. Stoper Gaman’a ise ön libero da şans verdi.

Beşiktaş, maçın oynanacağı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’na 1,5 saat kala geldi. Yaklaşık 750 siyah beyazlı taraftar, Güney kale arkasındaki misafir tribününde takımlarını desteklemek için yerini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, tek tek çağırdığı futbolcularını alkışlayarak tezahüratta bulundu.

13 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran kırmızı mavili taraftarlar ise takımlarına destek verdi. Statta ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Yaklaşık 650 polis, stadın çevresinde önlem aldı.