Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçının ardından

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tudor: "Müthiş bir galibiyet aldık"

Beşiktaş Antrenörü Tuna: "Önemli bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Antrenörü Tamer Tuna, çok önemli bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Güçlü ve iyi bir takım olduklarını ifade eden Tuna, "Bugün fazlalıklarımızı ve güçlü yanlarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Gerçekleştirmemiz için ortaya koymamız gerekenler vardı, bunlar eksikti biraz. Hedeflediğimiz bir şampiyonluk düşüncesi var. Bu da oyuncuların da bizim de her zaman kafamızda ve hiç bir zaman konsantrasyonumuzu bozmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bu noktada takıma, oyunculara ve kendimize güvenimiz tam. Bu da devam edecektir" dedi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ise oyuncuları adına çok mutlu olduğunu ifade ederken şunları söyledi:

"Çok İyi bir galibiyet aldık. Müthiş bir galibiyet aldık. Antrenmanlarda oyuncularımdan istediğim şeyi göz önüne alırsak belki biraz zor bir hoca olabilirim. Ama neticesini görüyorsunuz. Sahada size geri veriyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum arkadaşlarım adına.''

Sezon sonunda 'Galatasaray ya da başka bir takımla çalışmak ister misiniz ?'sorusunu ise Tudor, "Daha öncede bir kaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor'un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Türkiye Süper Ligi'nde hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. Bu an gerçekten iyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir. Ama şu an Karabükspor odaklıyım" yanıtını verdi.

