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Kardemir Karabükspor- Beşiktaş: 2-1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Ekrem Kan (xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx) – Kerim (xx), Dany (xx), Barış (xx), Latovlevici (xxx), Ceyhun (xx),...

Kardemir Karabükspor- Beşiktaş: 2-1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Ekrem Kan (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx) – Kerim (xx), Dany (xx), Barış (xx), Latovlevici (xxx), Ceyhun (xx), Gaman (xxx), Skulason (xxx), Tanase (x) (Dk.46 Ermin Zec xxx), Yatabare(xx) (Dk.68 İlhan xx), Seleznov (xxx) (Dk.90 Paul Papp)
BEŞİKTAŞ: Fabricio (x) – Gökhan (xx), Marcelo (xx), Mitrovic (xx), Adriano (xx), Querasma (xx), Oğuzhan (x) (Dk.61 Tolgay x), Talisca (xx), Atiba (xxx), Babel (x)(Dk.73 Aboubakar xxx), Cenk(x)
GOLLER: Dk.50 Ermin Zec, Dk.73 Seleznov (Kardemir Karabükspor), Dk.87 Aboubakar(Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dk.21 Adriano, Dk.81 Gökhan Gönül , Dk.90+2 Querasma(Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor, sahasında lider Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
8’inci dakikada uzun atılan topa Yatabare hareketlendi. Kalesini terk eden Fabricio, kafa ile topu uzaklaştırdı.
9’uncu dakikada Quaresma'nın ortasında önce Talisca, sonra Cenk’in vuruşu defanstan döndü. Topu önünde bulan Atiba’nın vuruşu üstten auta gitti.
12’nci dakikada Latovlevici’nin soldan ortasında Yatabare istediği vuruşu yapamayarak mutlak bir golü kaçırdı.
24’üncü dakikada Latovlevici, penaltı noktasına doğru yerden gönderdi. Uygun durumda bulunan Ceyhun’un gelişine vuruşu yandan dışarıya gitti.
33’üncü dakikada Querasma’nın ön direğe doğru kullandığı köşe atışında Latovlevici’nin ters kafa vuruşu kaleye yöneldi. Skulason, çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.
44’üncü dakikada Babel’in uzaktan çektiği şut kalecide kaldı.
45’inci dakikada Latovlevici’nin ceza sahası gerisinden vuruşu kalecide kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
50’nci dakikada Ceyhun’un pasında sol çaprazda topla buluşan Ermin Zec, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
55’inci dakikada Quaresma'nın köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Babel'in sert vuruşunu kaleci Ahmet Şahin güçlükle kontrol etti.
73’üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Latovlevici arka direğe gönderdi. Gaman'ın kafayla aşırdığı topu çizgi üzerinde Seleznov kafa ile tamamlayarak ağları havalandırdı: 2-0.
80’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Aboubakar’ın yerden vuruşu kalecide kaldı.
87’nci dakikada Querasma’dan aldığı pasla ceza yayı içinde topla buluşan Atiba’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı. 2-1.
Maç, Kardemir Karabükspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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